16 августа 2025 в 05:00

Юрист разъяснил правила оплаты за наставничество

Юрист Русяев: работодатель вправе установить сумму оплаты за наставничество

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работодатель может установить сумму оплаты за наставничество, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, новые изменения в Трудовом кодексе закрепили обязанность оплачивать наставничество, но конкретный размер выплат федеральным законом не установлен.

Наставничество стало оплачиваемой обязанностью. В ТК РФ появилась ст. 351.8, но федерального процента закон не установил. Он закрепил обязанность платить и требование зафиксировать размер в системе оплаты труда и в самом трудовом договоре наставника. Для бюджетной сети сумму задают федеральные, региональные или муниципальные акты, для остальных — коллективный договор, соглашение или локальное положение. В общероссийской плоскости цифры нет. Работодатель вправе установить фиксированную сумму или процент от оклада, — пояснил Русяев.

По его словам, такой порядок подтвержден разъяснениями Роструда. Он добавил, что оцениваться должны не результаты ученика, а сам объем наставничества.

Право работодателя установить фиксированную сумму за наставничество подтверждено разъяснениями Роструда. Там же указано, что оценивать нужно сам объем наставничества, а не результаты ученика. Где есть жесткая планка? Это отрасли и регионы. Прямой пример: ЖКХ — надбавка наставнику не менее 10% от тарифной ставки. В образовании и других сферах пороги могут устанавливаться региональными соглашениями, — резюмировал Русяев.

Ранее стало известно, что День наставника будут отмечать в России 2 марта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Праздник призван популяризовать и развить институт наставничества.

