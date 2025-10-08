Захарова объяснила, почему нейросети искажают российские новости

Нейросети искажают российские новости из-за того, что процесс их обучения не до конца завершен, заявила представитель МИД России Мария Захарова на II Международном симпозиуме «Создавая будущее». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, были случаи, когда даже пришлось обращаться к разработчикам ChatGPT.

Был не так давно пример обращения к упомянутой модели искусственного интеллекта (ChatGPT. — NEWS.ru), которая выдавала искаженные результаты. Мы довели до разработчиков нашу позицию. Мы работаем над этим вопросом. <…> Это процесс обучения искусственного интеллекта, который еще не завершен ни в нашей стране, ни в других. Мы над этим вопросом работаем и будем продолжать дальше, — ответила дипломат.

Ранее Захарова сообщила о появлении дипфейка с ее участием, в котором она якобы комментирует выступления президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. По словам дипломата, ей удалось вовремя среагировать и предотвратить распространение дезинформации. Захарова отметила, что технологии дипфейков могут использоваться не только против публичных фигур, но и для провоцирования конфликтов и вражды.