Заменяющих котов и художников роботов показали в Москве На симпозиуме «Создавая будущее» показали робота-художника и робокота

На Международном симпозиуме «Создавая будущее», который проходит в Национальном центре «Россия», показали робота-художника и робокота, передает корреспондент NEWS.ru. Все представленные образцы робототехники произведены российской компанией и уже доступны к продаже.

Стоимость роботов для развлечений начинается от 300 тыс. рублей. Один из экземпляров — интерактивная кошка, реагирующая на прикосновения человека, — стоит около 2,5 млн. Гостям также показали робота, играющего в шашки и умеющего рисовать. Цена на него стартует от 600 тыс. рублей.

Симпозиум организован по поручению президента России Владимира Путина при поддержке МИД, Минобрнауки и Минкульта. На него прибыли делегаты из 80 стран и всех регионов страны. Симпозиум проходит с 7 по 8 октября. Запланированы порядка 50 мероприятий — дискуссии, лекции и мастер-классы.

Ранее ученые Томского государственного университета разработали и запатентовали робототехнический комплекс для работы во время катастроф. Он способен обследовать территории, подверженные химическому или радиационному заражению. В состав комплекса входят роботы в виде беспилотных авиационных систем.