Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 17:26

Заменяющих котов и художников роботов показали в Москве

На симпозиуме «Создавая будущее» показали робота-художника и робокота

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На Международном симпозиуме «Создавая будущее», который проходит в Национальном центре «Россия», показали робота-художника и робокота, передает корреспондент NEWS.ru. Все представленные образцы робототехники произведены российской компанией и уже доступны к продаже.

Стоимость роботов для развлечений начинается от 300 тыс. рублей. Один из экземпляров — интерактивная кошка, реагирующая на прикосновения человека, — стоит около 2,5 млн. Гостям также показали робота, играющего в шашки и умеющего рисовать. Цена на него стартует от 600 тыс. рублей.

Симпозиум организован по поручению президента России Владимира Путина при поддержке МИД, Минобрнауки и Минкульта. На него прибыли делегаты из 80 стран и всех регионов страны. Симпозиум проходит с 7 по 8 октября. Запланированы порядка 50 мероприятий — дискуссии, лекции и мастер-классы.

Ранее ученые Томского государственного университета разработали и запатентовали робототехнический комплекс для работы во время катастроф. Он способен обследовать территории, подверженные химическому или радиационному заражению. В состав комплекса входят роботы в виде беспилотных авиационных систем.

роботы
технологии
видео
гаджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС предложили способ подготовиться к возможному конфликту с Россией
На выставке «Золотая осень» в Москве стартовал агропромышленный конкурс
Поглумился и озолотился: семиклассник решил заработать на детском порно
В Белоруссии объяснили, зачем Запад запугивает граждан республики
СК нашел в теракте против генерала Кириллова польский след
Психиатр рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
«Союзмультфильм» вышел на новую площадку в интернете
В ЦБ раскрыли, ждать ли резких шагов по отключению Visa и MasterCard
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Против депутата-прогульщика возбудили уголовное дело
МИД России уличил Киев в сотрудничестве с террористами
Блогер разбила Lamborghini за 50 млн рублей
В Дагестане ответили на слухи о гибели шеф-редактора телеканала «Спас»
Путин вручил дочери Кадырова почетную грамоту
Педагог изнасиловал, а потом отравил свою ученицу
Врач рассказала, как победить осеннюю хандру
В Москве затопило тоннель на Волоколамском шоссе
Раскрыты многомиллионные заработки группы «Мираж»
Весившая 23 килограмма девушка умерла от фруктовой диеты
Собчак призналась, что самое главное в характере мужчин
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.