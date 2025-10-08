Томские ученые создали робота для работы в эпицентре катастроф

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали и запатентовали роботехнический комплекс для помощи людям в условии катастрофы. Он способен мониторить территории, подверженные химическому и радиоактивному заражению, сообщается на сайте учебного заведения.

Комплекс включает в себя несколько роботов в виде беспилотных летательных систем (БАС), наземного робота на гусеничном приводе, решетки-колеса, — рассказал один из авторов патента Владимир Сырямкин.

Изобретение направлено на снижение рисков для человека при выполнеении сложных задач. Например. При измерении уровня радиации в зоне техногенного ЧС. Также робототехнический комплекс может использоваться для эвакуации людей с опасных территорий.

