08 октября 2025 в 20:32

Постпред России при ОЗХО заявил о применении Украиной химоружия

Владимир Тарабрин Владимир Тарабрин Фото: Сергей Отрошко/РИА Новости

Россия продолжает фиксировать случаи применения химического оружия со стороны Киева, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин. Также на Украине есть сеть лабораторий по его производству, передает его слова ТАСС.

Вызывает серьезную обеспокоенность обстановка вокруг применения химоружия на Украине. Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для их массового производства, — подчеркнул Тарабрин.

Ранее журналист Ахмед Адель выразил сомнения в объективности рассмотрения российских обращений о возможном применении химического оружия украинской стороной. По его оценке, ОЗХО демонстрирует явную зависимость от западных государств.

До этого власти Курской области сообщили, что украинские военные применяли боеприпасы с отравляющими веществами, включая хлор, для обстрелов территории. Эти атаки с использованием химических компонентов были зафиксированы уже после завершения операции по очистке местности от подразделений ВСУ.

