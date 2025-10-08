Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 20:30

Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе

Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе

Чешская бубланина — это традиционный пузырчатый пирог, который готовится из бисквитного теста с добавлением сезонных фруктов или ягод. Это одно из самых любимых домашних лакомств Чехии, отличающееся легкостью, воздушностью и гармонией с нежной начинкой. Удивительно простой рецепт позволяет экспериментировать с начинкой, приспосабливая бубланину к вкусам всей семьи.

Тесто для чешской бубланины замешивается легко: мягкое сливочное масло (100–110 г) или растительное, растирается с сахаром (100–150 г), затем добавляются яйца (3–4 шт.), соль (небольшая щепотка) и ванильный сахар (8 г или 1 пакетик), после чего постепенно вводятся молоко (кефир или йогурт — 200–250 мл) и просеянная мука (пшеничная — 170–250 г) с разрыхлителем (0,5 ч. л.). Тесто получается жидким, похожим на тесто для шарлотки, но с добавлением молочных продуктов — это одна из особенностей классической чешской бубланины. Белки можно взбить отдельно и аккуратно вмешать в тесто для большей воздушности. Можно использовать масло сливочное для крошки сверху, но это необязательно.

В подготовленную и смазанную маслом форму выливается тесто, сверху раскладываются вымытые и обсушенные фрукты или ягоды. Их нужно слегка утопить в тесто, чтобы в процессе выпечки пирог пузырился вокруг начинки, что и определяет характерный внешний вид бубланины. Выпекается в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистой корочки. После готовности бубланину остужают и по желанию посыпают сахарной пудрой.

Чешская бубланина — это прекрасный вариант для семейного завтрака, домашнего чаепития или праздничного десерта.

Ранее мы делились рецептом не менее вкусного блюда с не менее забавным названием: попробуйте немецкий хоппель-поппель!

кулинария
национальная кухня
рецепты
Чехия
готовка
десерты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
