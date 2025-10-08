«Мелочь»: депутат о желании Евросоюза развернуть дроны на границе с Россией Депутат Соболев назвал мелочью угрозы ЕС разместить дроны на границе с Россией

Угрозы Европейского Союза разместить дроны на границе с Россией являются незначительными, заявил NEWS.ru член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев. По его словам, тепловизионные системы разведки смогут эффективно противостоять беспилотникам.

Украинские войска насытили свои ряды дронами. С другой стороны, [ЕС] делает забор из БПЛА на своей границе — пусть делает. Во времена Советского Союза они ставили ядерные мины на своих границах. [Использовать их], правда, не пришлось. У нас были части и подразделения, предназначенные для уничтожения ядерных мин на границе с Германией и другими западными странами в случае войны. Поэтому дроны — это так, мелочь, — отметил Соболев.

Депутат подчеркнул, что БПЛА представляют собой лишь временное преимущество на поле боя. По его мнению, это явление скоро исчезнет, но необходимо научиться эффективно противостоять дронам, чтобы они утратили свою значимость.

Во-первых, существуют тепловизионные системы разведки воздушного пространства, и их нужно широко использовать, чтобы локаторы обнаруживали БПЛА. Поэтому локаторы становятся мишенью для вражеских ракет. Второе — создание истребителей дронов. Это те же беспилотники, только истребители, и это уже делается. Третье направление — боевые лазеры, — заключил Соболев.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европейская комиссия намерена укрепить восточные границы Евросоюза с помощью ударных беспилотников. По его словам, это является частью масштабной программы милитаризации на случай возможного военного конфликта.