Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах Минобороны РФ: российские силы ПВО сбили восемь беспилотников в трех регионах

Силы ПВО за три часа сбили восемь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, атаки ВСУ были отражены с 14:00 до 17:00 мск в Брянской, Белгородской и Курской областях.

С 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении министерства.

Большая часть беспилотников противника была уничтожена над Брянской областью, где силы ПВО сбили пять целей. Еще два БПЛА перехватили над Белгородской областью, один — над Курской.

Ранее российские военные нанесли удар по поезду, который использовался для переброски частей ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе.

До этого сообщалось, что российский боец в одиночку одолел пять солдат ВСУ. Он совершил этот подвиг во время зачистки Новогригоровки подразделениями пятой армии группировки войск «Восток». На кадрах боец ликвидирует двоих противников с помощью гранаты, еще троих тяжело ранит при попытке покинуть место дислокации. В конце раненых уничтожили операторы БПЛА.