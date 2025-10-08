Раскрыто состояние пострадавших при ракетном ударе ВСУ Два человека находятся в реанимации после атаки на Белгородскую область

Двое пострадавших в результате ракетного обстрела поселка Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области находятся в реанимации, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Их состояние оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

Двое тяжелых: один во второй больнице, другой в — областной больнице. Все остальные средней степени тяжести. Четверо отпущены на амбулаторное лечение, — сказал журналистам Иконников.

Смертельные травмы получили три человека. В их числе — молодая учительница литературы и русского языка. 25-летняя Евгения, вышедшая в этом году замуж, скончалась на месте. Также было частично разрушено здание социального объекта.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами РФ. 28 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Воронежской области, еще шесть БПЛА сбили над Ростовской областью. Еще по два украинских БПЛА ликвидировали над территориями Брянской и Курской областей.