Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию

Мощи Будды Шакьямуни могут быть доставлены в Россию в субботу, 11 октября, сообщил председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен в беседе с РИА Новости (Сергей Киришов). По его словам, организационные вопросы практически решены.

В сентябре глава ЦДУБ рассказывал, что принесение одной из величайших святынь буддийского мира откладывалось на неопределенный срок. Работа по организации визита реликвий, хранящихся в Индии, не прекращалась обеими сторонами.

На сегодняшний день удалось решить практически все технические вопросы, и в самое ближайшее время приезд реликвий состоится. Предварительная дата — 11 октября, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Индия вернула связанные с Буддой 334 священные реликвии спустя 127 лет после их вывоза за границу. Артефакты, найденные британским землевладельцем в 1898 году, были выкуплены до начала торгов на аукционе Sotheby's в Гонконге. Среди реликвий — изделия из аметиста, золота и жемчуга. Коллекция, оцененная в $12,8 млн (1 млрд рублей), будет выставлена в музее после официальной церемонии.