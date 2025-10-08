Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 19:07

Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию

Глава ЦДУБ Йонтен: мощи Будды Шакьямуни могут привезти в Россию 11 октября

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Мощи Будды Шакьямуни могут быть доставлены в Россию в субботу, 11 октября, сообщил председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен в беседе с РИА Новости (Сергей Киришов). По его словам, организационные вопросы практически решены.

В сентябре глава ЦДУБ рассказывал, что принесение одной из величайших святынь буддийского мира откладывалось на неопределенный срок. Работа по организации визита реликвий, хранящихся в Индии, не прекращалась обеими сторонами.

На сегодняшний день удалось решить практически все технические вопросы, и в самое ближайшее время приезд реликвий состоится. Предварительная дата — 11 октября, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Индия вернула связанные с Буддой 334 священные реликвии спустя 127 лет после их вывоза за границу. Артефакты, найденные британским землевладельцем в 1898 году, были выкуплены до начала торгов на аукционе Sotheby's в Гонконге. Среди реликвий — изделия из аметиста, золота и жемчуга. Коллекция, оцененная в $12,8 млн (1 млрд рублей), будет выставлена в музее после официальной церемонии.

мощи
Статуи Будды
Россия
Индия
перевозки
