Индия спасла древние артефакты Будды

Индия вернула связанные с Буддой 334 священные реликвии спустя 127 лет после их вывоза за границу, сообщает The Guardian. Артефакты, найденные британским землевладельцем в 1898 году, были выкуплены до начала торгов на аукционе Sotheby's в Гонконге.

Каждый индиец гордился бы тем, что священные реликвии Бхагвана Будды из Пипрахвы вернулись домой спустя 127 долгих лет. Эти священные реликвии подчеркивают тесную связь Индии с Бхагваном Буддой и его благородным учением. Это также иллюстрирует нашу приверженность сохранению и защите различных аспектов нашей славной культуры, — заявил премьер-министр Нарендра Моди.

По данным издания, среди реликвий — изделия из аметиста, золота и жемчуга, датируемые III веком до н. э. Индийская сторона добилась возвращения коллекции после угроз подать иск против аукционного дома и провела переговоры с наследниками первооткрывателя находки — британца Уильяма Пеппе. Сделку оформили через государственно-частное партнерство с корпорацией Godrej Industries.

В Sotheby's подтвердили завершение двухмесячных переговоров. Коллекция, оцененная в $12,8 млн (1 млрд рублей), будет выставлена в музее после официальной церемонии. Внук Пеппе поддержал передачу, назвав ее восстановлением справедливости.

Ранее во Франции на аукционе за €6,2 тысячи (590 тысяч рублей) был продан носок музыканта Майкла Джексона, в котором он выступал во время концерта 1997 года. Украшенный стразами артефакт, найденный техником после шоу в Ницце, первоначально оценивался в €3–4 тысячи (380 тысяч рублей), но не нашел покупателя в июле из-за слабой рекламы.