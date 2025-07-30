Один предмет Майкла Джексона выкупили за тысячи евро Le Figaro: носок Майкла Джексона купили за €6,2 тысячи на французском аукционе

Один из носков, который Майкл Джексон носил во время концерта во Франции в 1997 году, был продан за €6,2 тысячи (более 588,6 тысячи рублей), сообщает газета Le Figaro. Торги прошли в городе Ним на юге страны, где раритетный предмет гардероба превысил первоначальную стоимость.

Украшенный кристаллами носок, в котором певец исполнял свои хиты Beat it и Billie Jean, изначально оценивался в €3-4 тысячи (порядка 379 тысяч рублей). Лот сопровождался пропуском техника, обнаружившего его после концерта в Ницце и хранившего все эти годы.

Отмечается, что это уже вторая попытка продажи данного артефакта — 21 июля покупателя не нашлось из-за слабой рекламной кампании. На этот раз коллекционный предмет, помещенный в рамку, привлек внимание ценителей меморабилий короля поп-музыки.

Ранее сообщалось, что вскрытие тела Майкла Джексона показало: король поп-музыки имел многочисленные травмы, он также прибегал к большому количеству медицинских вмешательств. Эксперты обнаружили множество инъекционных следов на руках, бедрах и плечах артиста. Хирургические шрамы присутствовали в области ушей и по бокам ноздрей.

Медицинское заключение также зафиксировало переломы грудной клетки, возникшие при проведении реанимационных мероприятий. В организме артиста были обнаружены лекарственные препараты, которые официально признаны причиной его смерти.