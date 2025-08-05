«Реликвия»: отсеченная в дар Будде 46 лет назад рука монаха не разложилась

«Реликвия»: отсеченная в дар Будде 46 лет назад рука монаха не разложилась Во Вьетнаме отсеченная в дар Будде рука монаха осталась нетленной

Во Вьетнаме хранится уникальная буддийская реликвия — нетленная рука монаха Киема, отсеченная им 46 лет назад в качестве подношения Будде. Как сообщает Vietnam.net, конечность сохранилась в идеальном состоянии, несмотря на прошедшие десятилетия.

В 1979 году монах Фан Чонг Кием совершил ритуальное подношение, отрезав себе левую руку во время духовного обета. Поместив конечность на деревянный лотос и сложив пальцы в медитативной мудре, он собственноручно совершил отсечение. Через неделю рука не имела никаких признаков разложения. Сегодня она хранится в хрустальном реликварии и почитается верующими как «алмазная реликвия».

Он учил нас жить просто и помогать другим, — вспоминает племянник монаха Фан Чонг Тхонг.

Монах Кием скончался в 2018 году в возрасте 78 лет. Но оставил после себя одну из самых загадочных буддийских реликвий, которая продолжает привлекать паломников и исследователей со всего мира.

Ранее сообщалось, что Индия вернула связанные с Буддой 334 священные реликвии спустя 127 лет после их вывоза за границу. Артефакты, найденные британским землевладельцем в 1898 году, были выкуплены до начала торгов на аукционе Sotheby's в Гонконге.