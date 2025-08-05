Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 23:08

«Реликвия»: отсеченная в дар Будде 46 лет назад рука монаха не разложилась

Во Вьетнаме отсеченная в дар Будде рука монаха осталась нетленной

Фото: Ploy Phutpheng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Вьетнаме хранится уникальная буддийская реликвия — нетленная рука монаха Киема, отсеченная им 46 лет назад в качестве подношения Будде. Как сообщает Vietnam.net, конечность сохранилась в идеальном состоянии, несмотря на прошедшие десятилетия.

В 1979 году монах Фан Чонг Кием совершил ритуальное подношение, отрезав себе левую руку во время духовного обета. Поместив конечность на деревянный лотос и сложив пальцы в медитативной мудре, он собственноручно совершил отсечение. Через неделю рука не имела никаких признаков разложения. Сегодня она хранится в хрустальном реликварии и почитается верующими как «алмазная реликвия».

Он учил нас жить просто и помогать другим, — вспоминает племянник монаха Фан Чонг Тхонг.

Монах Кием скончался в 2018 году в возрасте 78 лет. Но оставил после себя одну из самых загадочных буддийских реликвий, которая продолжает привлекать паломников и исследователей со всего мира.

Ранее сообщалось, что Индия вернула связанные с Буддой 334 священные реликвии спустя 127 лет после их вывоза за границу. Артефакты, найденные британским землевладельцем в 1898 году, были выкуплены до начала торгов на аукционе Sotheby's в Гонконге.

монахи
будда
жертвы
руки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отреагировали на забастовку мигрантов на оборонном заводе в Перми
Назван размер посильной ипотечной ставки для россиян
Мужчина прикурил от Вечного огня в центре Парижа и поплатился
Медведь добровольно сдал кровь
«Наше будущее»: в СПЧ призвали возобновить исследования о подростках
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.