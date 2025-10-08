Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 19:15

Популярного российского блогера исключили из международного розыска

Тлиашинова сообщила об исключении из международного розыска

Инна Тлиашинова Инна Тлиашинова Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Блогер Инна Тлиашинова сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что она больше не состоит в международном розыске. Отмечается, что сейчас знаменитость проживает в Дубае.

Тлиашинова привела слова своего адвоката Сергея Храбрых, который назвал дело непростым. Защитник подчеркнул, что с юридической точки зрения защищать человека в Дубае очень сложно — высок риск депортации.

Ранее защита Тлиашиновой обжаловала заочный арест блогера. В России она проходит по делу о задолженности перед Федеральной налоговой службой в размере 470 млн рублей.

До этого долг блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) увеличился на 140 млн рублей менее чем за две недели. Отмечалось, что общий долг Чекалиной составил более 168 млн рублей. При этом на 25 сентября блогер должна была ФНС чуть более 28 млн рублей.

Кроме того, блогер Александра Митрошина подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. До этого интернет-знаменитости предъявили обвинения в отмывании 127 млн рублей и заключили под домашний арест.

