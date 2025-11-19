Суд вернул иск ветерана Афганистана к Пугачевой

Савеловский суд Москвы вернул иск ветерана афганской войны Александра Трещева к певице Алле Пугачевой о защите чести и достоинства на 1,5 млрд рублей, передает РИА Новости. По информации агентства, это уже шестая попытка мужчины добиться рассмотрения своих требований к артистке.

Исковое заявление было возвращено после того, как истец не устранил недостатки, указанные судом ранее. Трещев подавал аналогичные иски в Тверской, Пресненский и Савеловский суды Москвы, а также в Одинцовский суд Подмосковья, но все они были возвращены или оставлены без рассмотрения.

Поводом для иска стало интервью Пугачевой на канале журналистки Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), где ветеран усмотрел оскорбление чести президента, армии и правоохранительных органов.

Ранее Трещев в беседе с NEWS.ru объяснил, что в скандальном интервью певицы, где она лестно отзывалась о первом президенте самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве, имеется пять признаков состава преступления. Он отметил, что его иск к Примадонне продиктован принципиальной позицией, а не личными мотивами.