Путин провел два дня у врачей и поделился результатами обследования Путин сообщил, что прошел медицинское обследование с хорошим результатом

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ежегодное медицинское обследование и получил хорошие результаты. На полях выставки «Путешествие в мир искусственного интеллекта» он заявил, что обследование заняло у него почти сутки с ночевкой в клинике. Трансляция доступна на платформе AI Journey. Он добавил, что пройти такое обследование всего за минуту «было бы отлично».

Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо, — рассказал Путин.

Юбилейная X Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2025 проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Перед началом пленарного заседания Путин осмотрел выставку, на которой ознакомился с достижениями российских компаний в сфере ИИ.

На полях выставки Путину также был представлен первый российский человекоподобный робот по имени Грин. Он подробно рассказал о себе и станцевал перед президентом. Глава государства наблюдал, как машина исполняет танец под песню «Солнце встало высоко».