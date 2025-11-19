Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 19:15

Путин провел два дня у врачей и поделился результатами обследования

Путин сообщил, что прошел медицинское обследование с хорошим результатом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ежегодное медицинское обследование и получил хорошие результаты. На полях выставки «Путешествие в мир искусственного интеллекта» он заявил, что обследование заняло у него почти сутки с ночевкой в клинике. Трансляция доступна на платформе AI Journey. Он добавил, что пройти такое обследование всего за минуту «было бы отлично».

Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо, — рассказал Путин.

Юбилейная X Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2025 проходит в Москве с 19 по 21 ноября. Перед началом пленарного заседания Путин осмотрел выставку, на которой ознакомился с достижениями российских компаний в сфере ИИ.

На полях выставки Путину также был представлен первый российский человекоподобный робот по имени Грин. Он подробно рассказал о себе и станцевал перед президентом. Глава государства наблюдал, как машина исполняет танец под песню «Солнце встало высоко».

Владимир Путин
клиники
анализы
обследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться
Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше
Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
«Имиджевый удар»: генерал о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS
Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ
«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом
Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России
Стало известно, заблокируют ли полностью YouTube в России
Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова
ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой
Американский вирусолог из СССР попал в «черный список» Росфинмониторинга
Захарова описала мир, в котором хочет жить Россия
Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США
В России усилят контроль за колбасой
Главе холдинга «Русское молоко» вынесли второй приговор
В Белоруссии высказались об открытии границы с Литвой
В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен
Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны
Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.