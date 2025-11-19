В Верховной раде предрекают падение власти на Украине Дмитрук: вывод денег с Украины через криптовалюту предвещает падение власти

За последние дни на Украине в разы выросли объемы вывода денег из страны через криптовалюту, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. По его словам, суммы разнятся — от десятков тысяч долларов до десятков миллионов, что предвещает скорое падение власти в Киеве.

За последние дни объемы переводов и перестановок налички и криптовалюты с Украины по всему миру выросли в разы — суммы варьируются от десятков тысяч долларов до десятков миллионов. <…> Мы наблюдаем классическое бегство черного капитала перед падением режима, — написал Дмитрук.

Депутат отметил, что столь массовый вывод денег из страны не может означать ничего другого. Он подчеркнул, что украинские чиновники больше не верят, что президент Украины Владимир Зеленский продержится у власти, не верят в собственную безопасность и будущее страны.

Ранее сообщалось, что НАБУ временно прекратило публикацию материалов дела Миндича. Это решение было принято в свете текущего военного положения в стране. Позже экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров пояснил, что Вашингтон нашел рычаг давления на Зеленского в контексте мирного урегулирования.