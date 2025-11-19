Россияне не отказались от дружбы и сотрудничества, но готовы идти до конца и дать отпор расчеловечиванию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, «наши люди» продолжают хорошо относиться к разным странам и народам, несмотря на боль, которую причинила «западная машина».

Наши люди знают, за что они готовы идти до конца. За то, чтобы сохранять истинные ценности. Для того чтобы не покорять весь мир, а для того, чтобы отстаивать правду и истину. Для того чтобы нам потом не рассказывали, что мы гуманоиды, что мы бесполые существа, что мы рабы или еще что-нибудь, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее дипломат сообщила, что Министерство иностранных дел России не получало от США каких-либо сообщений касательно соглашений по украинскому конфликту. По словам Захаровой, регулярно появляются те или иные заказные статьи, которые не соответствуют действительности. Она отметила, что необходимо доверять официальным каналам, предназначенным для переговорных процессов.