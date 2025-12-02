Белый дом анонсировал новое заявление Трампа 2 декабря

Президент США Дональд Трамп планирует выступить перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома с объявлением в 14:00 по местному времени (22:00 мск), следует из расписания Белого дома. В 11:30 по местному времени (19:30 мск) американский лидер проведет заседание своего кабинета.

Дальнейшие подробности о содержании пресс-конференции и теме будущего заявления пока отсутствуют.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что через пять часов должна начаться встреча российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом. По его словам, перед этим американская сторона вела интенсивные переговоры с представителями Украины.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев написал, что вторник, 2 декабря, представляет собой значимый день для мирных переговоров по Украине. Так он охарактеризовал визит спецпредставителя президента США в Москву.

Дмитриев также отмечал, что истерика со стороны разжигателей конфликта на Украине в СМИ может указывать на приближение мирного урегулирования. По его мнению, такой накал — это хорошее предзнаменование.