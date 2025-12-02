Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:03

Песков анонсировал переговоры Путина и Уиткоффа через пять часов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом должна начаться через пять часов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, перед этим американская сторона вела интенсивные переговоры с представителями Украины, передает ТАСС.

Господин Уиткофф будет в Москве, он наш главный переговорщик и он встретится с нашим президентом. Перед этим у них была пара недель очень интенсивной работы с украинской стороной, они готовили, скажем так, версию плана урегулирования [президента США Дональда] Трампа, — сказал Песков.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин предположил, что Путин и Уиткофф могут обсудить будущее Украины на предстоящей встрече. Эксперт отметил, что территориальный вопрос, вероятно, не станет центральной темой диалога.

Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев написал, что вторник, 2 декабря, представляет собой значимый день для мирных переговоров по Украине. Так он охарактеризовал визит спецпредставителя президента США в Москву.

