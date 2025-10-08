Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 19:34

Лавров заявил, что план Трампа по Газе пока является наилучшим вариантом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

На данный момент план президента США Дональда Трампа по решению конфликта в Газе является наиболее предпочтительным вариантом среди всех существующих предложений, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что Россия готова оказать содействие в урегулировании ситуации в Палестине, передает пресс-служба ведомства.

Президент США Дональд Трамп предложил свои «20 пунктов», в которых упоминается слово «государственность». Но сформулировано все это достаточно обще. В таком контексте, что речь идет только о том, что останется от сектора Газа. Западный берег в этом контексте не упоминается. Но мы реалисты. Понимаем, что это лучшее, что сейчас есть «на столе», — прокомментировал Лавров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва считает недопустимыми заявления о невозможности решения палестино-израильского конфликта на основе концепции двух государств. Она подчеркнула, что такие высказывания неприемлемы по ряду причин.

До этого сообщалось, что 12 стран создадут коалицию для финансовой помощи Палестине. В коалицию войдут Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония. Цель — стабилизация финансов Палестинской администрации в Рамалле. Планируется выделить не менее $170 млн (13,8 млрд рублей).

