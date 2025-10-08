Николаев оставил семью в день рождения дочери

Исполнитель Игорь Николаев не присутствовал на 10-м дне рождения свой дочери Вероники 8 октября. Его супруга опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором девочка задувает свечку на торте. В кадре присутствуют только мать и дочь – сам Николаев находится в большом гастрольном туре.

Накануне артист выступал в Благовещенске, 9 октября запланировал концерт в Чите. В своем Instagram он оставил трогательный пост, посвященный дочери: «Наша художница, сочинительница, мечтательница, пианистка, фантазерка, наша Вероничка, наша Никуся, мама и папа тебя любят и всегда будут любить! Будь счастлива! С днем рождения».

Ранее фигуристка и чемпионка зимних ОИ 2014 года Аделина Сотникова показала подросшего сына Адриана от казахстанского теннисиста Дмитрия Попко. На снимке девушка сидя обнимает своего ребенка. Спортсменка родила сына в августе 2023 года.

До этого Верховный суд России встал на сторону актера Данилы Козловского в споре о защите чести и достоинства с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Руководителя ФПБК обязали выплатить символическую компенсацию в один рубль, удалить порочащие публикации и разместить официальное опровержение.