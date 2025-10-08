Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 19:14

Николаев оставил семью в день рождения дочери

Николаев пропустил день рождения дочери Вероники из-за гастрольного тура

Игорь Николаев Игорь Николаев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Исполнитель Игорь Николаев не присутствовал на 10-м дне рождения свой дочери Вероники 8 октября. Его супруга опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором девочка задувает свечку на торте. В кадре присутствуют только мать и дочь – сам Николаев находится в большом гастрольном туре.

Накануне артист выступал в Благовещенске, 9 октября запланировал концерт в Чите. В своем Instagram он оставил трогательный пост, посвященный дочери: «Наша художница, сочинительница, мечтательница, пианистка, фантазерка, наша Вероничка, наша Никуся, мама и папа тебя любят и всегда будут любить! Будь счастлива! С днем рождения».

Ранее фигуристка и чемпионка зимних ОИ 2014 года Аделина Сотникова показала подросшего сына Адриана от казахстанского теннисиста Дмитрия Попко. На снимке девушка сидя обнимает своего ребенка. Спортсменка родила сына в августе 2023 года.

До этого Верховный суд России встал на сторону актера Данилы Козловского в споре о защите чести и достоинства с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Руководителя ФПБК обязали выплатить символическую компенсацию в один рубль, удалить порочащие публикации и разместить официальное опровержение.

шоу-бизнес
Игорь Николаев
дети
концерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Алиева
В России заявили о готовности помогать в вопросе урегулирования в Палестине
Памятник учительнице с выпирающими сосками возмутил жителей Подмосковья
Как спланировать замену окон: от замера до монтажа без стресса
Теннесист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном
Глава МИД Венгрии обвинил премьера Польши в защите террористов
Названа вероятная причина убийства Супоницкого на глазах у дочери
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке
«Чудовищно»: во Франции возмутились отказу от запуска импичмента Макрону
Украинский инвестор побывал в космосе
Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры
Популярного российского блогера исключили из международного розыска
Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге
Николаев оставил семью в день рождения дочери
«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане
Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену
В Сирии захотели решительно бороться с террористами
Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию
Суд в Париже принял решение в отношении Касаткина
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.