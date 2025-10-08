Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 19:45

Военэксперт объяснил нападки властей Молдавии на Россию

Военэксперт Дандыкин: Молдавия идет по пути Украины в конфронтации с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молдавия, усилившая агрессивную риторику в отношении России, идет по стопам Украины, сказал NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, решение Кишинева официально признать РФ угрозой молдавской нацбезопасности было вполне ожидаемым.

Этого следовало ожидать после подтасовок на прошедших в Молдавии выборах. Власти в Кишиневе однозначно идут той же дорогой, которую проложил Киев. Они неслучайно партнеры, а президент Майя Санду не зря всячески поддерживает Владимира Зеленского. И это, конечно, весьма тревожно, — сказал Дандыкин.

Он отметил, что риторика Санду несет угрозу в первую очередь для Приднестровья, поскольку Кишинев пытается жестко решить вопрос с самоопределением «адекватно мыслящих окраин и народов».

В отношении Приднестровья Кишинев идет на поводу у Запада, а Западу нужен конфликт ради ущемления российских интересов. У Молдавии не такая большая армия, но при помощи Запада и Украины они могут рассчитывать задавить Приднестровье, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии приняли новую военную стратегию страны на период с 2025 по 2035 годы. В этом документе они назвали Россию «главной угрозой» национальной безопасности и указали на «риски» продолжения СВО.

Павел Воробьев
П. Воробьев
