08 октября 2025 в 19:43

Лавров назвал возмутительными попытки возобновить санкции против Ирана

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попытки Запада снова запустить санкции против Ирана являются возмутительными, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «Мосты на Восток». Он отметил, что Тегеран не нарушал своих международных обязательств, соответствующий отрывок беседы опубликован на сайте Министерства иностранных дел.

Сам факт возобновления этих санкций, которые Запад пытается выдать за состоявшееся правовое действо, — совершенно возмутительная история, потому что, напомню, резолюция, одобрившая Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, была нарушена не Ираном, — уточнил Лавров.

По его словам, резолюции отказались следовать США в 2019 году. А Европа вместо сохранения договоренностей начала оказывать давление на Иран для больших уступок, отметил министр.

Ранее Лавров призвал вовлечь Афганистан в политические вопросы региона. Он подчеркнул, что это простимулирует работу экономических и многосторонних объединений. Кроме того, участие Кабула обеспечит безопасность региона, добавил дипломат.

Сергей Лавров
Иран
санкции
Запад
