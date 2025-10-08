Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:52

Россия предложила провести совместные учения прикаспийских государств

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Россия предложила Ирану, Казахстану и Азербайджану провести в 2026 году совместные военно-морские учения прикаспийских государств, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Маневры будут посвящены обеспечению безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности.

Российская сторона предложила участникам встречи провести в 2026 году многостороннее военно-морское учение ВМС прикаспийских государств, направленное на отработку вопросов обеспечения безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности, — говорится в сообщении.

В рамках маневров планируется отработать также взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций в акватории Каспийского моря. Предложение озвучено во время переговоров командующих военно-морскими силами России, Ирана, Казахстана и Азербайджана в Санкт-Петербурге. Делегацию ВМФ РФ возглавил главнокомандующий флотом адмирал Александр Моисеев.

Моисеев подчеркнул, что Каспий признается закрытым морем, и только прикаспийские государства вправе осуществлять там военно-морскую деятельность. Он добавил, что флоты региона достаточно сильны, чтобы самостоятельно отвечать на вызовы и не нуждаются во вмешательстве извне.

Также российская сторона предложила возобновить работу экспертных групп военно-морских сил по доработке и подготовке к подписанию пятистороннего меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской сфере на Каспии.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Александр Грушко заявил, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер. По его словам, это выражается в общей военно-политической ситуации на восточном фланге Альянса, где растет количество учений. Риски эскалации, как отметил дипломат, очень велики.

