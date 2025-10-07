Тренировка сборной России перед матчем с Ираном попала на видео

В Москве прошла тренировка сборной России по футболу перед предстоящим товарищеским матчем с Ираном. Видео подготовки спортсменов к важной игре передал корреспондент NEWS.ru. Тренировка состоялась в химкинском учебно-тренировочном центре «Новогорск».

Футболистов встретил на поле мелкий дождь. Температура опустилась до +12 градусов. Сами спортсмены вышли на тренировку на полчаса позже заявленного времени.



Матч между сборными России и Ирана пройдет в пятницу, 10 октября. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде в 20:00 мск.

Ранее РФС сообщал, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, хавбек «Спартака» Руслан Литвинов и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев не смогут играть за сборную России в товарищеских матчах с командами Ирана и Боливии. Причиной стало неудовлетворительное состояние здоровья футболистов.

До этого почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что матч сборной России по футболу с командой США стал бы знаковым событием. По его словам, игра в условиях ограничений была бы мощным прорывом для всего отечественного спорта.