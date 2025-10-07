Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 12:10

Тренировка сборной России перед матчем с Ираном попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве прошла тренировка сборной России по футболу перед предстоящим товарищеским матчем с Ираном. Видео подготовки спортсменов к важной игре передал корреспондент NEWS.ru. Тренировка состоялась в химкинском учебно-тренировочном центре «Новогорск».

Футболистов встретил на поле мелкий дождь. Температура опустилась до +12 градусов. Сами спортсмены вышли на тренировку на полчаса позже заявленного времени.

Матч между сборными России и Ирана пройдет в пятницу, 10 октября. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде в 20:00 мск.

Ранее РФС сообщал, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, хавбек «Спартака» Руслан Литвинов и нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев не смогут играть за сборную России в товарищеских матчах с командами Ирана и Боливии. Причиной стало неудовлетворительное состояние здоровья футболистов.

До этого почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что матч сборной России по футболу с командой США стал бы знаковым событием. По его словам, игра в условиях ограничений была бы мощным прорывом для всего отечественного спорта.

Россия
спорт
футбол
тренировки
матчи
Иран
видео
Данил Пономарев
Д. Пономарев
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, откуда могли взяться украинские дроны за Уралом
Под Мурманском произошло ДТП с иномаркой
Россиянин поймал грабительницу, обворовавшую пенсионерку на 15 тыс. рублей
В России появится новый Совет при президенте
Захарова объяснила, кто покрывает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Терапевт объяснил, что делать после укуса летучей мыши
Российские военные взяли под контроль участок у реки Янчур
Невеста Лепса позавидовала обручальному кольцу миллиардера
Как почистить утюг от накипи: проверенные способы
Сотникова показала подросшего сына от теннисиста Попко
Названы цели применения Украиной самолетов, переделанных в дроны
В Нидерландах не смогли связать Россию с инцидентами с БПЛА
Политолог назвал три причины, почему США не решатся передать Tomahawk Киеву
Военный эксперт раскрыл, чем Украина могла атаковать НПЗ в Тюмени
Сколько будет стоить парковка в центре Челябинска
Магнитные бури сегодня, 7 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Число жертв паленого алкоголя в Ленобласти опять увеличилось
Пассажирский поезд столкнулся с фурой в российском регионе
Суд вынес приговор краснодарцу за призывы к терроризму
В Великобритании назвали причину отчаяния Зеленского
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.