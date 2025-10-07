Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 10:39

Лавров призвал вовлечь Афганистан в политические вопросы региона

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Афганистан должен активно участвовать в политических вопросах региона, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, транслируемым на сайте министерства иностранных дел, это простимулирует работу экономических и многосторонних объединений.

Исходим из того, что обеспечение безопасности нашего региона, его благополучие предполагает вовлечение Кабула в политические процессы, в деятельность многосторонних объединений, в реализацию совместных экономических проектов, — подчеркнул Лавров.

Россия придерживается аналогичной позиции, поэтому в июле 2025 Москва объявила об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан. Лавров также добавил, что РФ сняла ограничения на международное сотрудничество.

Ранее глава МИД РФ назвал неприемлемым размещение военной инфраструктуры третьих стран в Афганистане. По его словам, это касается и соседних стран.

Также президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон добивается возвращения военной авиабазы Баграм в Афганистане. Глава Белого дома указал на стратегическое расположение объекта рядом с Китаем.

