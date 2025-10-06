Патрушев рассказал о новых объектах по обращению с отходами Вице-премьер Патрушев: в России создадут еще 37 объектов по обращению с отходами

В России при участии Российского экологического оператора будет создано 37 новых объектов для обращения с отходами, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, переданным РИАМО, в стране уже построено около 300 таких объектов.

В 2025 году правительство предусмотрело возможность в 19 регионах, где есть у нас различные сложности со строительством инфраструктуры, ускорить процесс за счет того, что государственная структура, наш Российский экологический оператор, выступит одним из основных участников при реализации проектов. За счет такого механизма должно быть создано 37 объектов, — отметил Патрушев.

Ранее Дмитрий Патрушев заявил, что в ходе федерального проекта «Генеральная уборка» до 2030 года планируется очистить от накопленных отходов полигон «Красный Бор». Соответствующие работы также проведут на территории бывших промышленных площадок «Усольехимпром» и «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».