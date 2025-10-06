Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 17:38

Патрушев рассказал о новых объектах по обращению с отходами

Вице-премьер Патрушев: в России создадут еще 37 объектов по обращению с отходами

Дмитрий Патрушев Дмитрий Патрушев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России при участии Российского экологического оператора будет создано 37 новых объектов для обращения с отходами, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, переданным РИАМО, в стране уже построено около 300 таких объектов.

В 2025 году правительство предусмотрело возможность в 19 регионах, где есть у нас различные сложности со строительством инфраструктуры, ускорить процесс за счет того, что государственная структура, наш Российский экологический оператор, выступит одним из основных участников при реализации проектов. За счет такого механизма должно быть создано 37 объектов, — отметил Патрушев.

Ранее Дмитрий Патрушев заявил, что в ходе федерального проекта «Генеральная уборка» до 2030 года планируется очистить от накопленных отходов полигон «Красный Бор». Соответствующие работы также проведут на территории бывших промышленных площадок «Усольехимпром» и «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».

Дмитрий Патрушев
отходы
проекты
вице-премьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег
Биржа труда Владивостока: как найти работу и получить пособие
На Западе рассказали о последствиях отставки французского премьера
Кто станет новым главой Apple: отставка Кука, сотрудничество с Россией
Съел медведь или выжили: есть ли шанс спасти в тайге семью Усольцевых
Неожиданные заявления Меркель посеяли зерна сомнения в Европе
«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Белгородскую область за пять часов
Стало известно, кому чаще россияне покупают ювелирные украшения
Прыжок с парашютом закончился гибелью тренера
113-летний бразилец официально признан самым старым мужчиной мира
Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве
Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян
Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса
Петербургскую компанию оштрафовали за нарушения во время земельных работ
В Ленобласти мужчина выиграл суд о клевете из-за надписи на заборе
Критик объяснил, почему песня 2006 года вновь стала популярна
Готовим азу по-татарски: классический рецепт самого сытного гуляша
Планировавшему теракт в синагоге избрали меру пресечения
Суд вынес решение по новому делу против экс-министра Абызова
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.