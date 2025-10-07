Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 12:02

Словакия и Украина готовятся к двусторонним переговорам

Украина и Словакия 17 октября проведут переговоры на уровне кабминов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Словакия и Украина проведут межправительственные переговоры 17 октября в городе Михаловце, сообщает Aktuality со ссылкой на словацкого премьер-министра Роберта Фицо. По его словам, визит министра обороны Роберта Калиняка на Украину стал частью подготовки к встрече.

Мы говорили, что некоторые министры должны встретиться в двустороннем порядке, прежде чем правительство сможет провести переговоры. Я рассматриваю визит вице-премьера как часть подготовки правительства к заседанию в Михаловце 17 октября. Ничего больше, ничего особенного, — сказал политик.

Ранее стало известно, что в рамках 14-го пакета поддержки Украины Словакия безвозмездно отправит ВСУ специализированную технику и пять машин для разминирования Bozena. Соответствующее соглашение было подписано в Киеве между министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и Робертом Калиняком.

Это первая поддержка Украины после избрания Роберта Фицо премьер-министром страны. Словакия в настоящее время работает над формированием очередного, уже 15-го по счету пакета поддержки для Украины, добавил Калиняк.

Словакия
Украина
Роберт Фицо
переговоры
