Доллар рухнул до 79: что будет с рублем в ноябре, стоит ли покупать валюту

Центробанк понизил официальный курс доллара до 79 рублей, что на 2 рубля ниже предыдущего значения. Ослабление американской валюты происходит на фоне пика налогового периода, поясняют эксперты. По их оценкам, вслед за подъемом может последовать откат рубля и придется он на последние месяцы года. Стоит ли срочно покупать валюту — в материале NEWS.ru.

Чем сейчас объясняется укрепление рубля

В конце октября рубль снова показал рост. Аналитики связывают эту волну укрепления с двумя ключевыми причинами. Во-первых, рынок отреагировал на итоги заседания совета директоров ЦБ (24 октября понизил ключевую ставку только на 0,5 процентного пункта), рассказал NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Во-вторых, в конце месяца экспортеры традиционно продают больше валютной выручки для уплаты налогов, что увеличивает предложение иностранных денег и укрепляет рубль, отметил он.

Эту точку зрения разделяет доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. «Здесь и не очень большое снижение ставки — значит, привлекательность рублевых вложений пока остается ощутимой, и обновленный прогноз регулятора по ставке на будущий год — он оказался выше предыдущего, значит, рубль будет поддержан чуть больше. Кроме того, положительно сказался налоговый период, когда рубли нужны», — объяснила собеседница NEWS.ru.

Теперь курс российской валюты в большей степени зависит от фундаментальных факторов — спроса импортеров на валюту для закупок за рубежом и предложения от экспортеров, считает Белянчикова. То есть спекулятивное влияние потоков капитала ослабло.

Таким образом, текущее укрепление — это заметное, но не уникальное событие. В последние месяцы рубль уже переживал и более резкие колебания, и текущая ситуация остается в рамках рыночной волатильности, полагают эксперты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с курсом рубля в ноябре

По мнению аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова, в базовом сценарии курс доллара в ноябре останется в диапазоне 79,5–83 рубля.

«Решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 п. п. не должно оказать серьезного влияния на курс рубля. Доходности рублевых активов остаются высокими, помимо этого стоит учитывать, что регулятор пересмотрел в сторону повышения прогноз по средней ключевой ставке на следующий год», — пояснил он.

Это говорит о том, что высокие доходности будут сохраняться более продолжительный период времени, чем ожидалось ранее, добавил эксперт.

Для валютного и фондового рынков в этом году реально значимым фактором является динамика ключевой ставки, полагает Потавин. На фоне ожиданий, что ЦБ может перестать снижать ставку, цены на акции российских компаний пошли вниз, а вот рубль, наоборот, стал крепчать. «Здесь работает логика: чем выше ставка, тем меньше поводов ждать перетока рублей в иностранную валюту от бизнеса и населения, — пояснил аналитик.

Центробанк четко дал понять, что будет держать ставку на высоком уровне столько, сколько потребуется, чтобы обуздать инфляцию и вернуть ее к цели в 4%. Эта твердая позиция регулятора и стала главной причиной укрепления рубля в конце октября, добавил Потавин.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк допускает ослабление рубля до 80–85 к доллару.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с курсом рубля до конца 2025 года

По мнению Ефанова, к концу года доллар будет стоить 90–95 рублей. Ключевым риском для российской валюты он назвал возможную отмену правила, обязывающего экспортеров продавать часть своей валютной выручки. Если это произойдет, предложение долларов на рынке может сократиться, что ослабит рубль, отметил аналитик.

При этом эксперт уточнил, что для реализации этого сценария необходимо одно важное условие — снижение ключевой ставки ЦБ. Только в этом случае у компаний исчезнет прямая выгода массово переводить валюту в рубли для заработка на высоких рублевых процентах.

Стоит ли сейчас покупать валюту

Специалисты советуют с осторожностью относиться к идее накоплений в иностранной валюте. По их мнению, физическая покупка долларов или евро сопряжена с несколькими рисками:

высокие спреды (разница между курсом покупки и продажи) снижают эффективность таких операций;

ограниченная ликвидность в банках (когда в банке мало наличных долларов или евро для продажи) может привести к невыгодным курсам;

спекуляции на курсах — крайне рискованное занятие для непрофессионалов.

Ефанов рекомендовал рассматривать иностранную валюту только как инструмент диверсификации, а не основной способ заработка. Покупку лучше совершать в периоды укрепления рубля, распределяя средства между разными валютами, считает он.

Белянчикова напомнила, что рублевые инструменты — банковские вклады и фондовый рынок — в текущих условиях могут предлагать и более привлекательную доходность, по крайне мере на горизонте ближайших месяцев.

