75–110 за доллар: в РФ назван опасный курс рубля, каким он будет к осени

Власти назвали опасный для экономики курс доллара. Все, что выше 110 и ниже 75 рублей, можно считать нежелательным, полагают в Минэкономразвития. Рассказываем, чем вреден слишком слабый рубль, чем грозит излишне крепкий и почему, как считают эксперты, российскую валюту ждет скорое падение.

Какой курс рубля считают нежелательным в Минэкономразвития

Излишняя нестабильность курса рубля названа одним из стратегических рисков, способных повлиять на выполнение национальных целей развития России. Об этом говорится в перечне рисков, приложенном к письму заместителя главы Минэкономразвития Полины Крючковой, направленному в правительство и профильные ведомства.

Согласно материалам, нежелательными считаются курсы рубля к доллару ниже 75 и выше 110 рублей. Умеренно рискованными названы значения ниже 85 и выше 100 рублей за доллар.

Такие изменения курса угрожают достижению ряда национальных целей, считают в Минэкономразвития. Среди них — сохранение населения и укрепление здоровья, раскрытие потенциала каждого гражданина, создание комфортной и безопасной среды для жизни, а также развитие устойчивой и динамичной экономики и достижение технологического лидерства.

Отмечается, что резкие перепады курсов могут затруднить реализацию таких ключевых направлений, как сохранение и укрепление здоровья населения, развитие человеческого потенциала, формирование комфортной городской среды, обеспечение технологического лидерства и устойчивого экономического роста.

Чем опасен для экономики слишком крепкий рубль

Если ориентироваться на оценку Минэкономразвития — это менее 75 рублей за доллар. «Такой курс сокращает все доходы, получаемые в валюте: доходы экспортеров, доходы бюджета. Кроме того, он запускает излишние продажи валюты: для того чтобы получить необходимое количество рублей, приходится продавать больше валюты», — говорит в беседе с NEWS.ru экономист Денис Ракша.

По словам руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, слишком крепкий рубль делает российский экспорт менее выгодным: падают доходы от продажи сырья, металлов, продовольствия. Бюджет теряет рублевую выручку, а регионы — частично поддержку и субсидии. «Это подрывает устойчивость всей финансовой системы, особенно при высокой доле экспортной экономики. Помимо этого, крепкий рубль снижает привлекательность импортозамещения», — перечисляет собеседник NEWS.ru.

Чем грозит экономике излишне слабый рубль

Рубль выше 110 приведет к ускорению инфляции. «При таком курсе подорожает импорт и потянет за собой вверх цены на отечественные аналоги», — говорит Ракша. То есть по сути слабый рубль бьет по карману населения.

Дорожает все импортное — от техники до комплектующих и лекарств, указывает Шнейдерман. «Потребительский спрос оказывается под давлением, падают реальные доходы. Центробанк в такой ситуации вынужден держать ключевую ставку высокой, что негативно влияет на экономику и инвестиции», — рассказывает аналитик.

Что сейчас происходит с курсами валют

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на четверг, 7 августа, на уровне 80,19 рубля, евро — 93 рубля, юаня — 11,12 рубля. Таким образом, доллар подорожал на 14,24 копейки, евро — на 49,78 копейки, а юань прибавил 1,29 копейки.

На прошлой неделе евро поднимался выше 95 рублей, а доллар — выше 83 рублей, однако 31 июля курсы обеих валют резко снизились.

Каким будет курс рубля в ближайшие месяцы

По словам Ракши, власти в лице Минфина очень хотели бы ослабить рубль примерно до 95–100. «Проблема в том, что они вот уже полгода не могут этого добиться. Сокращения продажи валюты для этого недостаточно», — говорит экономист.

Он напоминает, что в начале августа были сняты ограничения на покупку валюты нерезидентами из недружественных стран. «Хватит ли этих мер и до каких значений ослабнет от них рубль, пока не знает никто — нужно подождать», — считает Ракша. Все согласны, что фундаментально рубль должен быть слабее, но проблема в том, что действуют не фундаментальные факторы, а конъюнктурные, заключает он.

По мнению Шнейдермана, в ближайшие месяцы рубль начнет слабеть. «С 7 августа Минфин и ЦБ снижают объемы продажи валюты, а это лишает рынок части предложения. Плюс геополитика нестабильна, к тому же тут в обозримой перспективе точно появятся важные новости», — объясняет он. По словам эксперта, диапазон 85–105 рублей за доллар выглядит как «комфортный коридор для бюджета».

Ограничение предложения валюты может ослабить российскую валюту на 2–3 рубля, особенно в дни между крупными налоговыми платежами, допускает в беседе с NEWS.ru управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. С другой стороны, на стороне рубля продолжают играть высокие реальные ставки, положительное сальдо внешней торговли и возможное продление обязательной продажи части экспортной выручки. «В итоге базовый прогноз по курсу — движение в диапазоне 80–84 до осени. Резких скачков не ожидается», — говорит эксперт.

По прогнозу эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александра Шепелева, до конца года доллар сместится в область 90 рублей, то есть примерно к середине обозначенного Минэкономразвития диапазона. Сокращение чистых продажи валюты в рамках бюджетного правила в августе тактически не окажет никакого влияния на курс, уверен аналитик. «А вот сезонное сокращение профицита платежного баланса и эффект от снижения ключевой ставки ЦБ — весомые факторы для среднесрочного девальвационного движения», — заключает собеседник NEWS.ru.

