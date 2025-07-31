Курс доллара пережил серьезный обвал

Курс доллара на внебиржевых торгах пережил серьезный обвал в полдень 31 июля, следует из данных Investing. По информации портала, американская национальная валюта упала на три рубля, до 77,8 рубля.

Согласно представленным данным, обвал произошел в 12:15 по московскому времени. В настоящий момент доллар США сумел отыграть назад и поднялся до 80,56 рубля.

Ранее сообщалось, что в ВТБ ожидают на конец текущего года установление курса доллара в диапазоне 86–90 рублей. По словам первого зампредседателя правления банка Дмитрия Пьянова, среднюю ключевую ставку в организации ожидают на уровне 19,1%.

До этого зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что к концу 2025 года ключевая ставка ЦБ РФ составит 16%. По его словам, Центробанк на июльском заседании оставил формулировку прогноза без изменений — нейтральной. Однако из расчетов по средней ставке видно, что в сентябре, скорее всего, ставка будет снижена.

Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев назвал оптимальной для большинства россиян ключевую ставку ЦБ в 12–14%. По его словам, при таком уровне вклады еще остаются привлекательными, ставки по депозитам составляют 9–10%. При этом кредиты для физлиц становятся уже доступнее, отметил аналитик.