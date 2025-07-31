Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 12:17

В ВТБ изменили прогноз по курсу доллара и ключевой ставке на конец года

ВТБ снизил прогноз по ключевой ставке до 19,1% на конец 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ВТБ ожидают, что на конец текущего года курс доллара установится в диапазоне 86–90 рублей, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Среднюю ключевую ставку в организации ожидают на уровне 19,1%, сообщает РБК.

Если раньше мы планировали, что весь год сохранится ставка в 21%, сейчас мы отразили все известные понижения. Сначала на 1 п.п., потом на 2 п.п. в прошлую пятницу. Мы предполагаем еще несколько уменьшений, соответственно, и закладываем в прогнозы от 31 июля среднюю ключевую ставку 19,1%, – сказал Пьянов.

Ранее заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что к концу 2025 года ключевая ставка ЦБ РФ составит 16%. По его словам, ЦБ на июльском заседании оставил формулировку прогноза без изменений — нейтральной. Однако из расчетов по средней ставке видно, что в сентябре, скорее всего, ставка будет снижена, объяснил он.

Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев в беседе с NEWS.ru назвал оптимальной для большинства россиян ключевую ставку ЦБ в 12–14%. По его словам, при таком уровне вклады еще остаются привлекательными, ставки по депозитам составляют 9–10%. При этом кредиты для физлиц становятся уже доступнее, отметил аналитик.

ключевая ставка
доллары
курсы
прогнозы
ВТБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Аэрофлот» возобновил полеты в одну страну
Названы топ-3 страны для недорогого пляжного отдыха в сентябре
Готовим вместе: легкие рецепты из смородины для зимних заготовок
Белоусов поздравил российских бойцов с успехами в Часове Яре
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб имуществу
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в начале августа
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб при землетрясении
Лавров поблагодарил Сирию за безопасность россиян
Тихонов заявил о неполноценности мирового спорта без России
Лавров обозначил искреннее отношение России к Сирии
Европа в панике из-за «кувалды» Трампа для Путина
В ЦБ высказались о сроках замены Visa и Mastercard
Глава «Автостата» оценил адекватность цен на российские автомобили Lada
Самую глубоководную колонию животных обнаружили в Марианской впадине
Новое руководство Сирии раскрыло, на какие отношения с Россией рассчитывает
Томский депутат объяснил угрозы в адрес местного жителя
«Нужна военная мобилизация»: Лукашенко призвал готовиться
Названы возможные потери ВСУ при боях за Часов Яр
Российская ПВО ликвидировала более 150 дронов ВСУ за сутки
Еще одна страна признала российские территории
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.