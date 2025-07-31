В ВТБ изменили прогноз по курсу доллара и ключевой ставке на конец года

В ВТБ изменили прогноз по курсу доллара и ключевой ставке на конец года ВТБ снизил прогноз по ключевой ставке до 19,1% на конец 2025 года

В ВТБ ожидают, что на конец текущего года курс доллара установится в диапазоне 86–90 рублей, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Среднюю ключевую ставку в организации ожидают на уровне 19,1%, сообщает РБК.

Если раньше мы планировали, что весь год сохранится ставка в 21%, сейчас мы отразили все известные понижения. Сначала на 1 п.п., потом на 2 п.п. в прошлую пятницу. Мы предполагаем еще несколько уменьшений, соответственно, и закладываем в прогнозы от 31 июля среднюю ключевую ставку 19,1%, – сказал Пьянов.

Ранее заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что к концу 2025 года ключевая ставка ЦБ РФ составит 16%. По его словам, ЦБ на июльском заседании оставил формулировку прогноза без изменений — нейтральной. Однако из расчетов по средней ставке видно, что в сентябре, скорее всего, ставка будет снижена, объяснил он.

Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев в беседе с NEWS.ru назвал оптимальной для большинства россиян ключевую ставку ЦБ в 12–14%. По его словам, при таком уровне вклады еще остаются привлекательными, ставки по депозитам составляют 9–10%. При этом кредиты для физлиц становятся уже доступнее, отметил аналитик.