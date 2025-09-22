Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году

Ряд экспертов прочат рублю трудные времена. По их мнению, в ближайшие недели российская валюта резко ослабнет. Август не стал «черным» месяцем для рубля, но в октябре ситуация может измениться. Когда доллар перешагнет психологическую отметку в 100 рублей, что будет с курсом в 2026 году — в материале NEWS.ru.

Каким будет курс рубля в октябре

В октябре рубль может ослабнуть до 90–105 за доллар, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева. По ее словам, сейчас курс российской валюты поддерживает остаточное укрепление, обусловленное решением Центробанка по ставке и сравнительно дружественной сырьевой конъюнктурой. Однако этот период завершается, рубль ждут тяжелые времена, прогнозирует она.

В ближайшие месяцы на нацвалюту будут оказывать сильное влияние негативные факторы, которые будут носить долгосрочный характер. Среди них Асяева назвала сохранение структурных дисбалансов в экономике, высокий уровень инфляционных ожиданий и геополитическую неопределенность.

Дополнительное давление на рубль может оказать сезонный фактор. Как правило, в осенние месяцы наблюдается повышенный спрос на валюту со стороны импортеров.

Что происходит с курсами валют

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на понедельник, 22 сентября, на уровне 83,17 рубля, евро — 98,97, юаня — 11,66. Таким образом, доллар подорожал на 41,79 копеек, евро подешевел на 9,28, а юань прибавил 3,99.

В начале сентября доллар дорожал, на максимумах курс американской валюты достигал 87 рублей. Однако затем рубль начал крепнуть, и доллар падал ниже 82.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что влияет на курс рубля

Во-первых, на курс рубля влияет монетарная политика ЦБ. 12 сентября регулятор снизил ключевую ставку на один процентный пункт, а не на 2 п. п., как ожидали многие эксперты. В итоге российской фондовый рынок упал, а рубль, напротив, укрепился, отметил NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Здесь работает такая логика: чем выше ставка, тем меньше поводов ждать перетока рублей в иностранную валюту от бизнеса и населения, тем дольше кредитные условия будут оставаться жесткими, что сдерживает рост спроса на валюту от импортеров. И наоборот: быстрое снижение ставки ослабляет рубль», — объяснил эксперт.

По словам Потавина, в сентябре на динамику его курса стали ощутимо влиять объемы продажи и приобретения валюты экспортерами. Так, в августе рост объемов проданной валютной выручки на 24% был нивелирован резким ростом покупки валюты на 116% (в том числе за счет крупных нефтегазовых экспортеров). В итоге объем чистой продажи снизился на 4% к средненедельному уровню июля, сказал Потавин.

При этом рубль поддерживают фундаментальные факторы, которые не дают ему активно слабеть. Среди них Потавин выделил следующие:

жесткий валютный контроль, введенный после начала военных действий на Украине для предотвращения оттока капитала из страны;

высокие объемы продажи валютной выручки от российских экспортеров, полностью закрывающие внутренний спрос на валюту;

растущие объемы операций в рублях по экспорту и импорту, из-за чего снижаются потребности в твердой валюте;

относительно стабильные объемы продаж нефти на международных рынках.

Что будет с курсом рубля до конца 2025 года

По мнению Потавина, курс доллара может постепенно восстановиться до 90–93 рублей. Если объемы продажи валюты из Фонда национального благосостояния будут постепенно сокращаться, а спрос на нее на внутреннем рынке вырастет (импортеры могут нарастить закупки товаров за рубежом перед Новым годом), то ближе к концу 2025 года возможен рост доллара до 93–95 рублей.

Когда мы увидим доллар по 100 рублей

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров предположил, что курс доллара будет выше 100 рублей уже в октябре. «Фактически рынок близок к психологической отметке, и резкий скачок возможен на фоне сочетания бюджетных выплат и слабого экспорта. Мы можем увидеть курс выше 100 рублей за доллар в ближайшие недели», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с NEWS.ru допустил, что доллар поднимется выше 100 рублей до конца декабря.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Ослабление нацвалюты, которое мы наблюдаем сейчас, укладывается в коридор 77,5–105 рублей за доллар, обозначившийся в начале года. Если давление со стороны внутренних и внешних факторов усилится, движение к верхней границе диапазона вполне возможно до конца 2025 года», — сказал он.

По прогнозу Потавина, курс доллара вновь окажется на трехзначной отметке в начале 2026 года. Затем он начнет покорять новые вершины. «У нас нет сомнений в том, что доллар опять вернется к уровню закрытия 2024-го — 110 рублей. Вопрос только в сроках: либо это произойдет к середине, либо в конце будущего года, — заключил аналитик.

