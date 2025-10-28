Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 17:16

В Госдуме рассмотрят систему регулирования цен на маркетплейсах

Депутат Аксаков: стоимость товаров на маркетплейсах необходимо пересмотреть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о регулировании цен на маркетплейсах, заявил NEWS.ru глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, итоговое предложение по справедливому расчету стоимости товаров в интернет-магазинах будет сделано на основании идей Центрального банка России.

Я могу точно сказать, что мы в комитете по финансовому рынку будем обсуждать этот вопрос (регулирования цен на маркетплейсах. — NEWS.ru). Также это обсуждалось на заседании комитетов по бюджету и экономической политике. В ближайшее время, рассмотрев этот вопрос, выдадим предложение по тому, как справедливо отрегулировать этот рынок. Могу сказать, что ждем от Центробанка предложений по этому поводу, — отметил Аксаков.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала скидки маркетплейсов не совсем справедливой конкуренцией. По ее словам, другие кредитные организации, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а интернет-площадки могут.

маркетплейсы
экономика
Россия
Центробанк
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сбере оценили потери банков при вводе НДС на оплату картой
«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине
На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело
В администрацию Калининграда пришли силовики
ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина
«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции
Роман с Верой Кинчевой, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине
«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова
Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе
Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге
В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением
ВС США ударили по катерам с наркотиками в Тихом океане
Поклонская раскрыла, на чем строится современное украинство
Как выбрать идеальное постельное белье: пять ошибок, которых стоит избегать
В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена
На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой
Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.