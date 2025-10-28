В Госдуме рассмотрят систему регулирования цен на маркетплейсах

В Госдуме в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о регулировании цен на маркетплейсах, заявил NEWS.ru глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, итоговое предложение по справедливому расчету стоимости товаров в интернет-магазинах будет сделано на основании идей Центрального банка России.

Я могу точно сказать, что мы в комитете по финансовому рынку будем обсуждать этот вопрос (регулирования цен на маркетплейсах. — NEWS.ru). Также это обсуждалось на заседании комитетов по бюджету и экономической политике. В ближайшее время, рассмотрев этот вопрос, выдадим предложение по тому, как справедливо отрегулировать этот рынок. Могу сказать, что ждем от Центробанка предложений по этому поводу, — отметил Аксаков.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала скидки маркетплейсов не совсем справедливой конкуренцией. По ее словам, другие кредитные организации, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а интернет-площадки могут.