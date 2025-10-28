Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:18

«Чтобы отдышаться»: стало известно, зачем ВСУ перебрасывают силы под Сумы

Военэксперт Артамонов: ВСУ пытаются перехватить инициативу РФ в Сумской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает дополнительные силы в район Сумской области в попытке создать новый очаг напряженности и перехватить стратегическую инициативу у российских войск, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, эти вынужденные меры являются реакцией на успешное и непрерывное наступление ВС РФ по всей линии фронта.

Для чего ВСУ перебрасывают силы в Сумскую область? Для того чтобы хоть как-то отдышаться, Украине надо перенять стратегическую инициативу у РФ, где-то создать опасность для нашей армии, сбить наше равномерное продвижение вперед, то есть создать какой-то очаг напряженности. Но сделать это они не в состоянии. Мы видим, что бои идут уже за каждый дом в Купянске, контроль над Волчанском фактически переходит к нашим военным, идет продвижение по всей дуге фронта на 1,4 тысячи метров, включая даже Днепропетровский район и от Гуляйполя и ниже, — высказался Артамонов.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 420-й отдельный батальон беспилотных систем «Корт» и 9-ю отдельную бригаду беспилотных систем «Скопа». В российских силовых структурах отметили, что с помощью ударных дронов украинская армия намерена остановить продвижение группировки войск «Север».

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
