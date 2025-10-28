Риелтор объяснила, почему сложно предотвратить мошенничество с квартирой

Часто мошенники, которые пытаются отобрать недвижимость у пожилых людей, используют приемы нейролингвистического программирования или гипноза, а также оказывают давление на своих жертв, поэтому им трудно противостоять, отметила в беседе с NEWS.ru риелтор Наталья Перескокова. По ее словам, при этом происходит порок воли. Это юридическое понятие характеризует сделки, совершенные вопреки воле заявителя. Например, к ним относятся случаи, когда человека вводят в заблуждение.

Мошенники оказывают давление, используют НЛП, гипноз. Там происходит порок воли, понимаете? Поэтому даже суд эти сделки разворачивает, возвращает пенсионерам их квартиры, а покупатель теряет и деньги, и без жилья остается, — сказала Перескокова.

Она отметила, что не только пожилые люди подвержены влиянию аферистов: часто и молодые люди отдают им деньги и квартиры. По словам риелтора, защитить родственников от мошенников очень сложно, даже если поставить запрет на сделки без личного участия, потому что обычно пенсионеры присутствуют при этом.

Ранее адвокат Мария Меренкова рассказала, что в РФ участились случаи, когда пожилые люди через суд признают недействительными сделки по продаже своего жилья. По ее словам, в качестве оснований они предоставляют справки о недееспособности или заявляют о мошеннических схемах со стороны покупателей. Правозащитница отметила, что не всегда удается доказать, что продавец был в адекватном состоянии в момент сделки.