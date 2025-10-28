Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 17:15

Риелтор объяснила, почему сложно предотвратить мошенничество с квартирой

Риелтор Перескокова: мошенники часто прибегают к гипнозу для отъема недвижимости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Часто мошенники, которые пытаются отобрать недвижимость у пожилых людей, используют приемы нейролингвистического программирования или гипноза, а также оказывают давление на своих жертв, поэтому им трудно противостоять, отметила в беседе с NEWS.ru риелтор Наталья Перескокова. По ее словам, при этом происходит порок воли. Это юридическое понятие характеризует сделки, совершенные вопреки воле заявителя. Например, к ним относятся случаи, когда человека вводят в заблуждение.

Мошенники оказывают давление, используют НЛП, гипноз. Там происходит порок воли, понимаете? Поэтому даже суд эти сделки разворачивает, возвращает пенсионерам их квартиры, а покупатель теряет и деньги, и без жилья остается, — сказала Перескокова.

Она отметила, что не только пожилые люди подвержены влиянию аферистов: часто и молодые люди отдают им деньги и квартиры. По словам риелтора, защитить родственников от мошенников очень сложно, даже если поставить запрет на сделки без личного участия, потому что обычно пенсионеры присутствуют при этом.

Ранее адвокат Мария Меренкова рассказала, что в РФ участились случаи, когда пожилые люди через суд признают недействительными сделки по продаже своего жилья. По ее словам, в качестве оснований они предоставляют справки о недееспособности или заявляют о мошеннических схемах со стороны покупателей. Правозащитница отметила, что не всегда удается доказать, что продавец был в адекватном состоянии в момент сделки.

квартиры
жилье
пенсионеры
мошенники
пожилые люди
сделки
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине
На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело
В администрацию Калининграда пришли силовики
ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина
«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции
Роман с Верой Кинчевой, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине
«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова
Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе
Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге
В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением
ВС США ударили по катерам с наркотиками в Тихом океане
Поклонская раскрыла, на чем строится современное украинство
Как выбрать идеальное постельное белье: пять ошибок, которых стоит избегать
В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена
На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой
Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект
Подросток из Крыма предстанет перед судом за содействие терроризму
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.