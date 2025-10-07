Бизнесмен раскрыл пользу единой системы проверки продавцов на маркетплейсах

Введение единой системы проверки позволит продавцам на маркетплейсах работать по прозрачным алгоритмам, заявил NEWS.ru эксперт по строительным материалам, гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. Кроме того, по его словам, новые требования Минэка минимизируют риски приобретения товаров сомнительного качества.

Сегодня маркетплейсы в основном проверяют продавца при регистрации — запрашивают ИНН, ОГРН, иногда паспорт. Дальше проверка идет точечно: выборочные карточки, документы по бренду или категориям повышенного риска. Все держится на внутренней политике площадки, а не на общих правилах. Поэтому идея Минэка о единых требованиях давно назрела: продавцы смогут работать по понятным алгоритмам, а покупатели получат уверенность, что на витрине нет случайных или сомнительных товаров, — пояснил Васильев.

Он отметил, что для унификации процессов необходим новый подзаконный акт Минэка. В противном случае, по словам бизнесмена, продавец вынужден будет догадываться, что и как прикладывать, а затем площадка может по-своему трактовать ошибки.

Проблема еще и техническая: нет нормальных интеграций между площадками и государственными базами вроде ФГИС Росаккредитации или «Честного знака». Проверка деклараций, сроков и кодов маркировки часто делается вручную, отсюда масса сбоев и задержек. Нужна единая автоматическая сверка по API, где карточка не публикуется, пока данные не совпали с реестром. Это снизит и нагрузку на модераторов, и риск подделок, — добавил Васильев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин подчеркнул, что процедура проверки продавцов на маркетплейсах не должна быть перегружена бюрократическими формальностями. По его словам, создание единого государственного реестра для интернет-платформ поможет снизить нагрузку и будет способствовать развитию малого бизнеса.