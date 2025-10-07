Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:24

В Кремле отреагировали на высказывания Арестовича в интервью Собчак

Песков не знает о якобы намечавшейся встрече Путина с Зеленским в 2022 году

Алексей Арестович Алексей Арестович Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о якобы планировавшейся в 2022 году встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле, передает РИА Новости. Так он прокомментировал заявление бывшего советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича в интервью журналистке Ксении Собчак.

Мне, честно говоря, неизвестно о том, что планировалась встреча, — признался Песков.

До этого стало известно, что Арестович дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Он заявил, что на месте украинского лидера отдал бы России четыре области и Крым. По его мнению, также стоит ввести демилитаризованную зону по тому же принципу как это было сделано между Северной и Южной Кореями.

На том же интервью он заявил, что встреча Путина и Зеленского якобы должна была состояться в Стамбуле 9 апреля 2022 года, однако она сорвалась. Арестович объяснил, что переговоры не состоялись на фоне приезда экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
встречи
Владимир Путин
Владимир Зеленский
