В США назвали потенциальные цели Tomahawk

Свыше двух тысяч объектов на территории России могут оказаться в зоне поражения ракет Tomahawk («Томогавк»), если те будут переданы Украине, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Своими выводами они поделились в соцсети Х.

Организация опубликовала карту, где эксперты очертили зону поражения различного дальнобойного оружия, включая уже поставленные Киеву ракеты ATACMS и цели, до которых теоретически могут долететь Tomahawk. Аналитики утверждают, что этой полосе рискуют оказаться 1655 военных объектов, включая 67 авиабаз. А ракета с дальностью в 2,5 тыс. километров может поражать до 1945 объектов, заключили в ISW.

Ранее возможные поставки Вашингтоном крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») Киеву поставили под сомнение, поскольку этот шаг стал «серьезной стратегической эскалацией» конфликта на Украине. Такое мнение выразил американский общественный деятель и представитель антивоенного и антиядерного движения Грег Мелло. По его словам, перед президентом США Дональдом Трампом стоит серьезный выбор.