07 октября 2025 в 16:32

Патрушев раскрыл истинную причину обеспокоенности Запада экологией

Патрушев: Запад прикрывается экологией ради сдерживания России в Арктике

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Западные страны злоупотребляют экологической повесткой ради собственных интересов и сдерживания России в Арктике, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, Россию все чаще обвиняют в ухудшении экологической обстановки региона, который якобы страдает от активной хозяйственной деятельности.

Фактически экологическая проблематика стала для западных стран инструментом для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания деятельности России в Арктике, — высказался Патрушев.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев сообщил, что в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» планируется очистить полигон «Красный Бор». Аналогичные работы также проведут на территориях бывших предприятий «Усольехимпром» и «Байкальский ЦБК». Патрушев отметил, что ликвидация подобных объектов необходима для улучшения условий жизни граждан и восстановления экологии.

До этого ученые впервые доказали проникновение частиц автомобильных шин и дорожного покрытия в моря Северного Ледовитого океана. Эти загрязнения содержат полимеры, смолы, асфальт и нефтепродукты.

