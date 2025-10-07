Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 16:11

Пашинян поздравил Путина с 73-летием

Премьер-министр Армении поздравил Путина с днем рождения по телефону

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба политика. Во вторник, 7 октября, российскому лидеру исполнилось 73 года.

В ходе телефонного разговора с Путиным армянский премьер подчеркнул важность дальнейшего развития отношений между странами. Пашинян высоко оценил личный вклад президента России в их развитие.

Поздравил Путина с личным праздником и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выразил российскому коллеге признательность за помощь в развитии сотрудничества между Баку и Москвой.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что внуки президента тепло и с любовью поздравляют своего дедушку с днем рождения. Что касается личных планов российского лидера на знаменательный день, то о них представитель Кремля не смог ничего сказать.

С теплыми пожелания к политику обратился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что Путин — руководитель, для которого служение Родине «не просто долг, а первостепенная миссия». Кадыров также выразил президенту благодарность за протянутую его республике руку помощи, когда она переживала тяжелые времена, и сообщил, что чеченцы никогда этого не забудут.

Никол Пашинян
Владимир Путин
Россия
Армения
