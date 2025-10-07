Володин заявил о возрождении России при Путине Володин: с Путиным Россия встала с колен и обрела себя

Россия прошла огромные испытания и обрела себя только с президентом Владимиром Путиным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Свое выступление на пленарном заседании он посвятил поздравлению главы государства с 73-летием, подчеркнув, что страна встала с колен именно благодаря ему, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть Путин — есть Россия. <...> только с избранием Владимира Владимировича Путина она обрела себя, встала с колен. Сегодня крупнейшая экономика Европы, в мире — четвертая, самая большая по территории, — сказал Володин.

Его слова сопровождались продолжительными аплодисментами депутатов. Спикер также передал коллегам слова благодарности от президента и призвал парламентариев оправдать его доверие.

Ранее стало известно, что одним из первых Путина поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. В своем сообщении он высоко оценил роль российского президента в мировой политике и пообещал вечную дружбу. Он подчеркнул, что Россия является могущественным государством, которое играет ключевую роль в создании нового многополярного мира.