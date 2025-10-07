Назван поставщик антидроновых ракет для Украины Business Insider: Thales поставляет Украине ракеты для борьбы с дронами

Европейская оборонная компания Thales поставила Украине антидроновые ракеты калибра 70 миллиметров, передает Business Insider. Бельгийское подразделение компании не раскрыло стоимость таких ракет, а также не сообщило, сколько единиц было передано Украине.

Оружие используется на Украине, а спрос Киева превышает производственные возможности фирмы, — говорится в публикации.

В статье также говорится, что украинской стороне поставляют ракеты с боеголовкой FZ123, которая содержит тысячи мелких стальных шариков. Помимо этого, согласно публикации, Вооруженные силы Украины используют системы залпового огня Vampire и вертолеты Ми-8 для запуска ракет.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года по март 2025-го Украина переплатила минимум $129 млн (более 10,7 млрд рублей) из-за закупок вооружения по невыгодным контрактам. Киев заключает дорогие контракты без обоснований, и десятки договоров на снаряды и беспилотники не были заключены с поставщиками с наименьшей ценой.

До этого военэксперт Андрей Марочко сообщил, что в ЛНР украинские войска начали использовать бесшумные FPV-дроны малого размера. Их трудно обнаружить и уничтожить, однако российские военные разработали методы борьбы с ними.