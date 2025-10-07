«Это новый жанр»: Захарова восхитилась фильмом Бурляева о Михалкове

Кинорежиссер Николай Бурляев создал свой собственный жанр кино, в котором есть место эмоциям, вере, аргументам, фактам, переживаниям, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. На закрытом показе фильма Бурляева «Никита» она подчеркнула, что подобная стилистика ранее не существовала в кинематографе, передает корреспондент NEWS.ru.

Это удивительное сочетание художественного способа передачи информации, эмоций и документалистики. Я не уверена, что такое кино или такая стилистика до него существовала <...>. Мне кажется, он создал свой собственный жанр, где важно все – эмоции, вера, доверие, аргументы, факты, переживания и умения адресно передать смысл, информацию и идеи, которые имеют для него принципиальное значение. Это явление нового жанра, — считает Захарова.

Также представитель МИД России назвала Михалкова «своим человеком». Дипломат подчеркнула многогранность и уникальность личности артиста. По ее словам, многие представители искусства, культуры, науки и литературы такого же мнения о режиссере.