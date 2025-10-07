Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 20:07

СК заинтересовался чиновником из Чувашии, оставившим людей без жилья

В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении главы Цивильского округа Иванова

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении главы Цивильского муниципального округа Алексея Иванова, сообщили в региональном управлении СК РФ. По данным ведомства, чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности.

Алексей Иванов задержан. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, Иванов возглавлял компании через подставных лиц и заключал с ними муниципальные контракты, обходя обязательные конкурсные процедуры. В сентябре 2023 года он направил на оплату этих контрактов свыше 4 млн рублей, выделенных на приобретение квартир для переселенцев из аварийного жилья. В итоге люди так и не получили новые квартиры.

Ранее суд в Петербурге отправил под домашний арест старшего оперуполномоченного УМВД по Невскому району Алексея Григорьева, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он покровительствовал работе незаконных игорных заведений в городе. Григорьев заранее предупреждал организаторов подпольных казино о проверках.

Чувашия
задержания
уголовные дела
аресты
коррупция
