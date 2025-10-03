Полицейский из Петербурга крышевал подпольные казино за сливы «конкурентов» В Петербурге старшего оперуполномоченного задержали за покровительство казино

Суд в Петербурге отправил под домашний арест старшего оперуполномоченного УМВД по Невскому району Алексея Григорьева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Его обвиняют в покровительстве работы незаконных игорных заведений «гражданина Ю».

Используя полученную им в ходе служебной деятельности информацию о предстоящих проверках игорных заведений <...> передавал Ю. указанную информацию, тем самым дав последнему возможность предпринять меры к сокрытию преступления, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Григорьев оказывал покровительство организации подпольных казино располагались в квартирах жилых домов на улице Бабушкина и Караваевской. В обмен на покровительство, владелец этих заведений передавал информацию о «конкурентах», которую старший оперуполномоченный использовал в служебных целях.

Подозреваемый был задержан 2 октября, в тот же день ему предъявили обвинение. Вину Григорьев признал частично. Сторона защиты ходатайствовала о более мягкой мере пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд счел необходимым назначить домашний арест до 1 декабря 2025 года. Обвиняемому запрещено общаться с участниками процесса, использовать средства связи и интернет.

Ранее сообщалось, что в Саратове задержан полицейский, обещавший «блатные» номера за деньги. Речь шла о покупке регистрационных знаков с комбинациями цифр «777» и «888».