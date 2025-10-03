Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 15:43

Полицейский из Петербурга крышевал подпольные казино за сливы «конкурентов»

В Петербурге старшего оперуполномоченного задержали за покровительство казино

Фото: t.me/SPbGS

Суд в Петербурге отправил под домашний арест старшего оперуполномоченного УМВД по Невскому району Алексея Григорьева по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Его обвиняют в покровительстве работы незаконных игорных заведений «гражданина Ю».

Используя полученную им в ходе служебной деятельности информацию о предстоящих проверках игорных заведений <...> передавал Ю. указанную информацию, тем самым дав последнему возможность предпринять меры к сокрытию преступления, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Григорьев оказывал покровительство организации подпольных казино располагались в квартирах жилых домов на улице Бабушкина и Караваевской. В обмен на покровительство, владелец этих заведений передавал информацию о «конкурентах», которую старший оперуполномоченный использовал в служебных целях.

Подозреваемый был задержан 2 октября, в тот же день ему предъявили обвинение. Вину Григорьев признал частично. Сторона защиты ходатайствовала о более мягкой мере пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд счел необходимым назначить домашний арест до 1 декабря 2025 года. Обвиняемому запрещено общаться с участниками процесса, использовать средства связи и интернет.

Ранее сообщалось, что в Саратове задержан полицейский, обещавший «блатные» номера за деньги. Речь шла о покупке регистрационных знаков с комбинациями цифр «777» и «888».
полицейские
казино
игорные заведения
коррупция
Россия
происшествия
Санкт-Петербург
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев рассказал о важности коммуникации с населением
Раскрыты подробности переформирования бригады «Эспаньола»
Аллегрова сделала Игорю Крутому признание, о котором молчала все годы
Ушла из жизни старейшина Художественного театра Нина Гуляева
«Очень рада»: победительница Игр стран СНГ о бое с соотечественницей
Последний тост НАТОвца: ВС РФ ударили по ресторану «Тбилисо», кого накрыли
Знаменитый шотландский пирог с мясом: идеален для обеда или ужина
АвтоВАЗ объяснил, почему не осматривает попавшую в ДТП из-за руля «Весту»
Российские таможенники пресекли ввоз контрабандных Cartier и Dior
Меркель возмутилась из-за речи Макрона на Дне германского единства
Четыре человека погибли в жесткой аварии во Владимирской области
«Самобытная и суверенная»: Путин назвал истинную силу России
Появились подробности о «поясе крепостей» Украины для сдерживания России
В Госдуме ответили, почему министр из Литвы проигнорировал вопрос о Крыме
Какие советские и дореволюционные открытки стоят дорого: гид коллекционера
Российский клуб подписал 75-летнего футболиста
Политолог указал на главные различия между выступлениями Путина и Трампа
Путин воздал должное героям, защищавшим Родину ценой жизни
«Уральские авиалинии» анонсировали запуск нового направления
Путин рассказал, где смогут проявить себя Герои России
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.