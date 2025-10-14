Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 09:28

В Республике Алтай могут создать игорную зону

Минфин предлагает создать игорную зону в Республике Алтай

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минфин предлагает создать игорную зону в Республике Алтай, с таким законопроектом можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Уточняется, что инициатива будет способствовать обеспечению дополнительного стимула для развития региона, увеличению турпотока на территорию республики и созданию новых рабочих мест для населения.

Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай, — сказано в пояснительной записке.

С 1 января 2025 года вступил в силу закон, который предусматривает создание игорной зоны в Ялте. Это пространство будет расположено на земельных участках, находящихся в пределах территории пассажирского терминала морского порта Ялта в Республике Крым.

Ранее пресс-служба столичной Росгвардии сообщала, что в Москве сотрудники СОБРа Росгвардии совместно с полицией и работниками Следственного комитета накрыли подпольное казино. На месте оперативники обнаружили игровое оборудование, наркотики и огнестрельное оружие.

Республика Алтай
игорные заведения
законопроекты
Минфин
