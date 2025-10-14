Раскрыто, как повлияют ограничения продажи алкоголя на Алтае на турпоток

Возможный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздники в Республике Алтай не повлияет на популярность региона среди путешественников, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она отметила, что туристы отправляются на Алтай, чтобы насладиться его красотой, а не для распития спиртных напитков.

Не думаю, что людей, которые хотят слетать на Алтай, ограничит вопрос о покупке алкоголя. В первую очередь они едут не за покупкой алкоголя и не для того, чтобы его там распивать, а для того, чтобы познакомиться с регионом, посмотреть его красоты, насладиться природой и магией этого места. У нас есть пример одного из регионов России, где мэр города ограничил продажу алкоголя двумя часами в будние дни. Люди научились с этим жить. Думаю, что, если сейчас на Алтае введут такой же закон, люди тоже научатся с этим жить, и это не станет какой-то суперсущественной проблемой, — объяснила Ансталь.

Турэксперт подчеркнула, что ограничения продажи алкоголя не будут определяющим фактором при выборе места для отдыха. Путешествия в первую очередь связаны с новыми впечатлениями, добавила она.

Мне кажется, что рассуждать в категории туризма о вопросах запрета продажи алкогольных напитков и прочего — это не совсем релевантная история, потому что туризм в первую очередь не про это. Туризм — это все-таки про новый опыт, новые эмоции, новые места, атмосферу людей, историю, но никак не про то, чтобы где-нибудь и что-нибудь пригубить, — подытожила Ансталь.

Ранее глава Республики Алтай Андрей Турчак заявил, что в ближайшее время в регионе будет введен полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. По его словам, существенное ужесточение необходимо на фоне возросшего уровня смертности, который с прошлого года превышает уровень рождаемости.