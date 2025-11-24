Эпидемиолог оценил риски распространения птичьего гриппа в России

Распространение птичьего гриппа на территории России является крайне маловероятным событием, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, вирус характеризуется низкой способностью передаваться от человека к человеку.

Мы действительно боимся перехода птичьего гриппа на людей. Это уже случалось в свое время. Во время пандемии 1918–1920 годов был переход вируса гриппа H1N1 на человека через свиней и, возможно, через других млекопитающих. Что касается возможности перехода нынешних вирусов птиц, в частности этого H5N5, он крайне опасен для пернатых, а для человека отличается очень низкой заразностью. Нужна большая доза вируса. Тем не менее за такими случаями всегда наблюдают, это большое беспокойство. Вероятность того, что сейчас произойдет такая передача от человека к человеку, низка, — поделился Альтштейн.

Он подчеркнул, что пока не стоит бить тревогу, поскольку есть специализированные органы, контролирующие подобные ситуации. По словам эпидемиолога, россиянам следует спокойно жить и заниматься своими делами, не беспокоясь о таких вопросах.

Если бы [была реальная опасность], мы, скорее всего, уже имели бы вспышку заболеваемости в США. Это стало бы сигналом для всего мира. Сейчас, я думаю, [заражение] может быть единичным случаем. Такое было многократно, мы с этим сталкивались. Это были даже сотни случаев за последние 30 лет. У человека этот грипп протекает крайне тяжело, летальность очень высокая, — заключил Альтштейн.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией после первого случая заражения человека птичьим гриппом в США. Ведомство проводит мониторинг здоровья и лабораторные обследования людей, работающих с птицами.